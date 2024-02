Coppa d’Asia 2024: il Qatar sorprende l’Iran 3-2 e vola in finale. Sarà sfida alla Giordania

Altra grande sorpresa nella Coppa d’Asia 2024. I padroni di casa del Qatar hanno infatti sconfitto per 3-2 il favorito Iran e si giocheranno così in finale contro la Giordania la possibilità di bissare la vittoria del 2019. Sfida molto divertente e combattuta, sbloccata subito dalla formazione persiana dopo 4′ grazie al gol dell’attaccante della Roma Sardar Azmoun. Il Qatar però reagisce e trova il pareggio al 17′ con Abdulsallam, e sul finire della prima frazione passa anche in vantaggio con Afif.

Il Team Melli non ci sta e nella ripresa si riversa nella metà campo avversaria, riuscendo a trovare il gol del pareggio con Jahanbakhsh dagli 11 metri. Attacca ancora l’Iran, ma viene sorpreso al minuto 82 ancora dalla nazionale di casa, che trova il gol del 3-2 con Ali. Nel finale ci provano ancora Taremi e compagni ma l’espulsione nel recupero di Khalilzadeh è la pietra tombale: finisce con l’incredibile vittoria qatariota che vola in finale.