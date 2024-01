Coppa d’Africa 2024, tutto facile per il Senegal: 3-0 al Gambia

Il Senegal non stecca l’esordio in Coppa d’Africa. Koulibaly e compagni hanno travolto 3-0 il Gambia, rimasto in 10 nel recupero del primo tempo. La partita però era già indirizzata dal 4′, quando Gueye ha raccolto un cross a centro area di Mane e ha realizzato la rete dell’1-0. Il rosso ad Adams al settimo minuto di recupero del primo tempo spiana la strada al Senegal, che dilaga nella ripresa. Camara al 52′ raddoppia e all’86’ si regala la doppietta personale. Primi tre punti per il Senegal che si affida al classe 2004, autore di una prestazione di altissimo livello. Aspettando Camerun-Guinea, il Senegal sale subito al primo posto del girone C.