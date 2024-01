Coppa d’Africa 2024, Angola prima del girone: 3-2 alla Mauritania

L’Angola batte 3-2 la Mauritania e sale a 4 punti nel girone D di Coppa d’Africa. Una vittoria preziosa per gli uomini di Goncalves che rimangono imbattuti e si godono un successo prezioso in chiave qualificazione. Al 30′ è proprio l’Angola a sbloccare il risultato. La firma è di Gelson Dala, ma la reazione dei padroni di casa arriva prima del duplice fischio con Amar che realizza l’1-1 al 43′. Al 50′ Gelson Dala raddoppia, mentre tre minuti dopo Gilberto regala la rete della sicurezza. La Mauritania resta in partita e lo fa con Koita che al 58′ riapre tutto. Ma nell’ultima mezz’ora l’Angola riesce a gestire bene il possesso e a difendere il vantaggio. La situazione del girone: Angola e Burkina Faso a 4 punti, Algeria a 2, Mauritania a 0.