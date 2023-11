Bulgaria: Ilian Iliev è il nuovo commissario tecnico della nazionale

Dopo l’esonero di Mladen Krstajic, avvenuto la scorsa settimana, la Federcalcio della Bulgaria ha scelto il nuovo commissario tecnico. Ilian Iliev ha firmato un contratto con scadenza a giugno del 2026. Il 55enne, ex centrocampista di Levski Sofia, Salvia Sofia, Benfica e Aek Atene, che in Nazionale ha collezionato da giocatore 34 prensenze fra il 1991 e il 1998. Iliev farà il suo debutto nei match validi per le qualificazioni a Euro2024 del 16 e del 19 novembre, rispettivamente contro Ungheria e Serbia.