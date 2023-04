Brasile: Mourinho resta la prima alternativa ad Ancelotti per il ruolo di ct

Carlo Ancelotti resta l’obiettivo numero uno per la panchina del Brasile, ma secondo The Athletic il piano B risalirebbe a Josè Mourinho. La dirigenza brasiliana offrirebbe il posto di ct all’attuale allenatore della Roma, però pure lui sotto contratto fino al 2024 e corteggiato anche dall’Al Nassr. La società saudita sarebbe disposta a offrire un ingaggio da 60 milioni di euro all’anno, la stessa cifra proposta a Zinedine Zidane. Il casting per la Seleçao starebbe coinvolgendo anche altri nomi come Joachim Loew, Jorge Jesus, Fernando Diniz e Abel Ferreira.