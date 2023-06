Azzurri a Coverciano: 23 i convocati da Mancini per la semifinale di Nations League

Primo allenamento per l’Italia di Roberto Mancini oggi a Coverciano, per preparare la semifinale di Nations League in programma a Enschede, in Olanda, il 15 giugno contro la Spagna. Ventitre convocati dal tecnico, compresi i cinque giocatori dell’Inter reduci dalla finale di Champions persa sabato con il Manchester City: Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella.