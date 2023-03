Rubarono in autogrill, daspo per 6 ultras del Milan

di Redazione 21

Un furto all’autogrill di Duino Sud (Trieste) costa caro a sei ultras milanisti, destinatari di un provvedimento di daspo dal questore di Trieste. I sei uomini, in transito verso la Croazia per assistere alla partita di Champions tra Dinamo Zagabria e Milan, riuscirono a sottrarre merce varia di un valore di quasi 2.000 euro, sfruttando il trambusto e l’assembramento che si era creato durante la sosta di dieci pullman nell’area di servizio. Secondo quanto ricostruito, diversi ultras avevano sottratto prodotti esposti sugli scaffali, consumato generi alimentari sul posto e nascosto merce sotto i giubbotti, oltrepassando le casse senza pagare e riempiendo gli addetti alla vendita di insulti. Sul posto erano intervenute la Digos e la Polizia Stradale. Ai destinatari del Daspo sarà precluso, per la durata da uno a tre anni, l’accesso a tutti luoghi, in Italia e all’estero, ove si svolgono competizioni professionistiche di calcio e pallacanestro. Il Daspo è stato esteso anche tutte le aree ferroviarie e autostradali, autogrill e scali aerei interessati dal transito di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive.