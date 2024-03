Amichevoli internazionali 2024: l’Austria vince contro la Slovacchia di Calzona, 0-0 tra Irlanda e Belgio

L’Austria vince in Slovacchia in una delle amichevoli internazionali di marzo in programma questo pomeriggio. Alla Tehelné pole di Bratislava la formazione allenata da Rangnick espugna il campo degli slovacchi guidati dall’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, grazie al gol di Baumgartner nel primo tempo e al raddoppio nel finale del secondo tempo a opera di Weimann, al termine di una partita per la verità molto equilibrata. Scivolone casalingo in un test amichevole per l’attuale allenatore partenopeo, uno dei pochissimi negli ultimi anni con il doppio incarico tra squadra di club e squadra nazionale, ma agli Europei ci si attende tutt’altro mordente. Ottima impressione, invece, per quanto riguarda gli austriaci, soprattutto dal punto di vista delle risorse a disposizione dalla panchina.

Finisce invece con uno scialbo 0-0 l’amichevole di lusso tra Irlanda e Belgio. All’Aviva Stadium di Dublino la squadra allenata dall’italiano Domenico Tedesco, con Lukaku in panchina perché acciaccato, rischia persino di perderla, ma i padroni di casa vengono traditi da Ferguson, che nel primo tempo sbaglia un calcio di rigore. Nel secondo tempo, al netto di una grandissima occasione per Openda, i ritmi si abbassano e alla fine diventa quasi inevitabile il pari a reti bianche in una partita in cui ci si attendeva certo molto di più.