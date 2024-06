A Stoccarda Scozia e Ungheria non hanno il destino nelle proprie mani: McTominay sfida Szoboszlai

La Scozia non ha più il destino nelle sue mani in chiave secondo posto del girone A. L’Ungheria invece è già matematicamente fuori dalle prime due. La sfida di stasera (ore 21:00) a Stoccarda, in contemporanea con Germania-Svizzera, di fatto ha le sembianze di uno scontro diretto per uno dei quattro slot da migliori terze che valgono il pass per gli ottavi di Euro 2024. Una serie di combinazioni però potrebbe promuovere la Tartan Army al secondo posto, in caso di vittoria sull’Ungheria e di contemporanea sconfitta della Svizzera, a condizione però che i criteri previsti in caso di parità di punti sorridano alla nazionale di Murat Yakin. Si parte con la differenza reti generale, ma questa al momento vede gli elvetici a +2 e la Scozia a -4. Seguono i gol totali segnati (4 a 2), le sanzioni disciplinari ricevute e, infine il rendimento nelle Qualificazioni Europee (anche qui è la Svizzera a sorridere in virtù della differenza reti). Situazione più semplice per l’Ungheria che non può più finire tra le prime due e non potrà raggiungere gli ottavi se non batte la Scozia. Anche con il terzo posto, però, una delle due dovrà aspettare i risultati degli altri gironi.

Pochi dubbi di formazione per Marco Rossi. Non è in discussione Gulácsi in porta. Né Fiola, Orbán e Dárdai in difesa. Sulle fasce toccherà a Bolla e Kerkez, mentre Á. Nagy e Schäfer agiranno a centrocampo. Spazio anche a Sallai e Szoboszlai, mentre Varga dovrebbe spuntarla al centro dell’attacco. Pochi dubbi anche per Clarke. Porteous è ancora squalificato, quindi in difesa a protezione di Gunn toccherà ad Hendry, Hanley, McKenna. Poi Ralston, Gilmour, McGregor e Robertson. Le aspettative più alte riguardano l’attacco. McTominay – reduce da una stagione in doppia cifra con lo United e autore fin qui dell’unico gol scozzese ad Euro 2024 – sarà confermato. Con lui anche Adams e McGinn. Dalla panchina Ryan Christien, uno che però in stagione ha segnato un solo gol con il Bournemouth. Non il massimo per una Scozia che ha fretta di ritrovare confidenza con la rete.