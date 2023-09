Napoli, Striscia consegna il Tapiro d’Oro a De Laurentiis: il presidente non accetta

Sono stati sicuramente giorni pesanti in casa Napoli soprattutto dopo il pareggio di Bologna e poi con la questione Tik Tok legata a Victor Osimhen. La notizia del video che spopolato per alcune ore ha fatto il giro del web, e Striscia La Notizia ha cercato di ricordare il momento ed in certo seno sorridere sulla vicenda.

Striscia, infatti, con Valerio Staffelli avrebbe tentato di consegnare il famoso e consueto Tapiro d’Oro al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, senza riuscirci però. Il patron ha rifiutato il premio simpatico senza accettare il trofeo. Inoltre, riporta Il Corriere dello Sport, che i social media manager del Napoli che hanno postato il video di Osimhen che ha suscitato il disappunto dell’agente del nigeriano se la siano cavati con una semplice ramazina.