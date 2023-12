Napoli, Spalletti riceve la cittadinanza onoraria: “Legame magnifico con questa città. Da oggi sono un official scugnizzo”

Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale, è di nuovo a Napoli per ricevere la cittadinanza onoraria dalle mani del sindaco Gaetano Manfredi. A 7 mesi dalla conquista matematica del terzo scudetto nella storia del club azzurro, il tecnico è emozionato: “La cittadinanza – ha detto – ha un significato enorme che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità. Perché poi oltre quello che sono i risultati viene determinato quello che è il legame tra me e i napoletani, che è una cosa magnifica”. “Non ho ancora preso casa a Napoli per il momento – conclude -. però è una cosa che può succedere anche perché da questo momento sono un official scugnizzo”.