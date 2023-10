Napoli-Real Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Napoli-Real Madrid sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata della Youth League 2023/2024. La competizione, riservata alle selezioni Under 19 d’Europa, mette difronte gli azzurri e i madrileni. I primi devono dare un segnale dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Braga. Il Reaal, invece, vuole continuare a vincere dopo la prima vittoria contro l’Union Berlino. Il march sarà visibile su Sky Sport Uno (Canale 201) e sull’app di Sky Go.

