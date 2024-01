Napoli, Mazzarri: “Zerbin un talento, Simeone è uno che tutti vorrebbero in rosa”

“Ho visto la Fiorentina nel 3-1 contro il Napoli, ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose. Quando palleggiano loro stanno meglio di noi, credo che i ragazzi abbiano fatto bene ed era l’unico modo per prendere questa Fiorentina. Simeone e Zerbin? Per me Zerbin ha doti incredibili, spesso si prende dall’estero e non si guarda in casa. Deve migliorare, ma è un talento. È giovane, si trova a giocare in un squadra come il Napoli e va aspettato, ma avrà un grande futuro. Giovanni, invece, è il giocatore che tutti vorrebbero avere in rosa. È un ragazzo stupendo, positivo ed è molto forte. Se lo merita“. Sono queste le parole di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di Sport Mediaset. “Ho studiato il Napoli e mi entusiasmava. Abbiamo cercato di fare quello che faceva l’anno scorso, ma abbiamo perso tanti giocatori. Oggi ce n’erano pochissimi di quelli che giocavano sempre con Spalletti, ho dovuto dare una sterzata ai ragazzi. Gli avversari ti studiano ed è difficile ricalcare quanto fatto. Io devo cercare di cucire la camicia addosso ai giocatori che son rimasti“, conclude.