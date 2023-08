Ihattaren non trova pace. L’olandese viene scaricato anche dal Samsunspor: “Richieste inaccettabili”

Mohamed Ihattaren qualche settimana fa aveva rescisso il suo contratto con la Juventus e ora sembrava pronto ad iniziare una nuova avventura con il Samsunspor, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Lo scorso 1° agosto il club turco aveva annunciato l’ingaggio del centrocampista olandese, salvo poi rinunciare all’operazione perché lo stesso Ihattaren avrebbe tentato di modificare i termini contrattuali con delle richieste ritenute inaccettabili: “Il nostro club ha recentemente invitato il calciatore Mohamed Ihattaren, con il quale erano stati concordati i termini contrattuali, a Samsun per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il giocatore è arrivato nella nostra città, ma il club ha rinunciato al suo trasferimento poiché il giocatore ha tentato di modificare i termini precedentemente concordati ed ha avanzato richieste inaccettabili“.