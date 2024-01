Napoli-Inter, vergogna a Riad: fischi del pubblico durante minuto di silenzio per Gigi Riva

Brutta pagina di sport a Riad. Durante il minuto di silenzio deciso dalla Lega Serie A prima del secondo tempo di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana in corso di svolgimento in Arabia Saudita, per ricordare la figura di Gigi Riva, morto all’età di 79 anni, sono piovuti una serie di fischi inspiegabili da parte del pubblico arabo, presumibilmente perché non capiva i motivi di questa attesa prima del calcio d’inizio della ripresa. I fischi sono stati poi coperti dagli applausi.

AGGIORNAMENTO 22.20 – Secondo quanto ricostruito dalla Lega Serie A, il pubblico arabo ha fischiato il minuto di silenzio per Gigi Riva in quanto questa usanza non è particolarmente gradita a questo popolo e non è utilizzata per queste circostanze.