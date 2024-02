Napoli, Hamsik a Sky: “Ringrazio il mister e il presidente, non mi sento ancora pronto. C’è tempo per tornare”

“Devo solo ringraziare il mister per avermi voluto nel suo staff, ma nella mia mente forse non sono ancora pronto per questo. Penso che a trentasei anni c’è ancora tempo per venire a Napoli e penso e spero che avrò sempre le porte aperte. C’è sempre un ottimo rapporto con la società”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Marek Hamsik, tra gli ospiti d’onore in vista sfida contro il Barcellona e presente anche quest’oggi al pranzo UEFA con le delegazioni dei due club.“Per me Calzona è un allenatore straordinario, anche se fa questo mestiere da poco, prima faceva l’assistente. Ha grande personalità, in nazionale i ragazzi lo amano e lo adorano per questo e per il modo in cui lavorano lui e il suo staff. Per lui è un sogno che si avvera, l’ha voluto come ha detto anche lui ringraziando la federazione per avergli dato questa possibilità. Anche se rimarrà per pochi mesi, è un’esperienza non da poco”, ha aggiunto sul nuovo tecnico dei partenopei.

“Dispiaciuto per Mazzarri? Gli voglio molto bene, con lui ho fatto un grandissimo salto di qualità come giocatore. Ci eravamo anche sentiti, mi aveva detto di venire a trovarlo ma purtroppo non ho trovato il tempo. Ho preparato questo viaggio due mesi fa, quando c’è stato il sorteggio, poi è andata così, tutto un pò strano ma almeno lo saluto così”, ha concluso.