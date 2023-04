Lotta greco-romana, Europei 2023: Kakhelashvili chiude quinto nei 97 kg

Quinto posto per Nikoloz Kakhelashvili, che vede sfumare il podio per un soffio nella categoria 97 kg dell’ultima giornata dei Campionati Europei di lotta greco-romana 2023. L’italo-georgiano è arrivato a giocarsi la finale per il bronzo contro il serbo Mihail Kajaia, ma si è dovuto arrendere per priorità sul punteggio di 1-1. Penalizzato anche da un paio di decisioni arbitrali discutibili, non salirà sul podio continentale per la terza volta in carriera. Poco male per Kakhelashvili, che si porta a casa una prestazione molto positiva e una discreta quinta piazza. Niente da fare neppure per Zaur Kabaloev, il quale ha perso ai recuperi per priorità sul 2-2 contro l’ucraino Parviz Nasibov, fallendo l’accesso alla finale per il bronzo nei 67 kg.