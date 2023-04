Napoli, folla ai Quartieri Spagnoli per omaggio a murale Maradona

Il Napoli si avvicina allo Scudetto e come facilmente prevedibile il flusso di tifosi per le strade aumenta di giorno in giorno. Questa mattina si è creata una vera e propria calca ai Quarti Spagnoli, nelle vicinanze del murale dedicato a Diego Armando Maradona su un palazzo di Via Emanuele De Deo. Nelle strade circostanti e nei pressi del ‘monumento’ dedicato al campione argentino, sulle bancarelle tantissime bandiere in vendita, insieme a sciarpe e magliette del Napoli. E ovviamente tanti turisti, italiani e stranieri. Per cercare di ‘smaltire’ al meglio il traffico pedonale nella zona, il Comune di Napoli ha istituito dei tutor turistici, con pettorine e cappellini distintivi, per consigliare i visitatori su come districarsi nel dedalo dei vicoli.