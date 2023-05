Napoli: De Laurentiis e Simeone in udienza da Papa Francesco

De Laurentiis e Simeone sono stati ricevuti da Papa Francesco in occasione del decennale Scholas Occurrentes, un’organizzazione ideata dal Papa a sostegno delle comunità indigenti. Durante l’incontro, i due rappresentanti della squadra campione d’Italia ha regalato a Bergoglio una maglia personalizzata con il numero 10, un pallone autografato dall’intera squadra e il calco del piede di Maradona, metafora per ‘dare un calcio alle ingiustizie del mondo’. Il Papa, a sua volta, ha donato al numero 1 del club e all’attaccante un ulivo Benedetto che verrà piantumato in occasione di eventi calcistici futuri. De Laurentiis, prima di congedarsi, ha dichiarato: “Spero tanto un giorno di poter organizzare una partita tra il Napoli e il San Lorenzo, la Sua squadra del cuore. Il numero 10 perché lei è il numero 10 della Chiesa, il grande sostituto di Maradona in gergo calcistico”.