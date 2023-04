Napoli, De Laurentiis: “La città è diventata matura, festeggeremo lo scudetto in sicurezza”

Tutta Napoli è in fibrillazione scudetto che potrebbe arrivare nel prossimo weekend contro la Salernitana se la Lazio non dovesse battere l’Inter a San Siro. Per preparare la festa sono arrivate le parole sia del Prefetto di Napoli che del presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

Il Prefetto in conferenza stampa ha parlato del rinvio di Napoli-Salernitana: “Si era posta la necessità di evitare sovrapposizione di eventi, per le forze dell’ordine e la viabilità. Avevamo proposto l’opportunità di valutare il differimento della partita a domenica, probabilmente alle 15, la fissazione dell’orario non è di conferenza del Prefetto. Mantenendo la partita al sabato avremmo dovuto duplicare le risorse. Abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure. Abbiamo per esempio pensato ad una grande zona di penalizzazione per governare – speriamo – la mobilità dei tifosi. C’è un piano sanitario, uno di tutela dei monumenti con militari e vigili del fuoco. Abbiamo lavorato in maniera preventiva, per un evento che tutti aspettiamo da 33 anni, in piena sintonia con il presidente del Napoli, c’è stata una piena condivisione. Domenica mattina alle 12:30 ci sarà Inter-Lazio e a seguire Napoli-Salernitana“.

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato in conferenza stampa al termine del vertice che si è svolto in Prefettura: “Questa è una città che ama molto festeggiare, però bisogna festeggiare in totale sicurezza. Mi fa molto piacere vedere come questa città sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo. Oltre che nel calcio come città“.