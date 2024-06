Mourinho: “Fenerbahce? Mi mancava giocare per vincere, alla Roma non era così”

“Sono qui per vedere Livakovic, il mio portiere, in azione. Sia Portogallo che Croazia sono due ottime squadre. Le favorite per gli Europei? Tutti la pensano come me. Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna”. In un’intervista all’emittente portoghese RTP3, José Mourinho ha parlato degli imminenti Europei e ha snobbato l’Italia prima di assistere all’amichevole tra Portogallo e Croazia: “La squadra azzurra non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora”.

Quindi una riflessione sulla sua carriera e una stoccata alla Roma: “Fenerbahce? Mi mancava giocare per vincere, lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva: non era così né al Tottenham né alla Roma, anche se lì dicevano il contrario. Quello che abbiamo ottenuto a livello europeo è stato un po’ fuori dagli schemi, ma a livello nazionale non siamo mai riusciti a competere. Da quando me ne sono andato, non è cambiato niente nella Capitale”.