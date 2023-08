Morto a Brescia, Idris, noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio. Edrissa Sanneh, originario del Gambia, aveva 72 anni, ed era famoso per i suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per RTV-Radio televisione bresciana. Ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nel 2005.