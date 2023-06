Morte Berlusconi, Sacchi in lacrime all’ANSA: “Non me l’aspettavo, è stato un uomo generoso”

Raggiunto telefonicamente dall’ANSA, Arrigo Sacchi ha commentato in lacrime la morte di Silvio Berlusconi: “Sto male, nonostante tutto non me l’aspettavo. È stato un uomo generoso, un amico geniale al quale devo tutto. Ha provato a cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lui pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi “lei o è pazzo o è un genio”. Visti i risultati, datemi voi la risposta…” ha concluso tra i singhiozzi e i silenzi lo storico allenatore del Milan.