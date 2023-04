Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il presidente del Monza e leader di Forza Italia, secondo quanto apprende l’AGI, si trova in terapia intensiva cardiochirurgica al San Raffaele di Milano. Berlusconi era già stato ricoverato presso il medesimo istituto luned 27 marzo per controlli di routine, prima di essere dimesso dopo tre giorni.