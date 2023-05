Monza, Galliani: “Futuro Izzo? Non dipende dalla condanna”

Il Monza non prende posizioni ufficiali sul futuro di Armando Izzo, condannato nelle scorse per concorso esterno in associazione mafiosa a 5 anni di reclusione. Adriano Galliani ha voluto mettersi simbolicamente vicino al difensore campano, sottolineando che il futuro del difensore in Brianza non dipenderà da questa condanna.

Le parole di Galliani su Izzo a margine dell’assemblea odierna della Lega Serie A: “La condanna non influisce sul rinnovo. Stiamo parlando di una persona fantastica, a cui vogliamo molto bene, il suo riscatto non dipende da questa condanna in primo grado. Questo non vuol dire che lo riscattiamo o che non lo riscattiamo. Abbiamo parlato col ragazzo? Certo che l’ho fatto”