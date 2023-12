Mondiale per club 2025, la Fifa ha deciso i criteri per il ranking europeo: 2 punti a vittoria, il pareggio vale 1

di Mattia Zucchiatti 24

La Coppa del Mondo per club del 2025 ha un ranking ufficiale su cui basarsi, almeno per il territorio Uefa che prevede 12 squadre partecipanti. Il Consiglio Fifa ha ufficializzato i criteri per la classifica che definirà le squadre qualificate dall’Europa. Ed è passata la linea Uefa, seppur con qualche accorgimento. Come era noto, il calcolo teneva conto solamente del rendimento in Champions League. Alle squadre saranno assegnati 2 punti per ogni vittoria e 1 per il pareggio. Poi previsti 5 punti per la qualificazione agli ottavi. E un punto bonus per ogni passaggio del turno. Al momento l’unica italiana certa del pass è l’Inter. Con i nerazzurri sono già qualificati Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Psg, Benfica e Porto. Al momento prima delle italiane è la Juventus, ma non essendo in gara quest’anno non ha il destino nelle proprie mani. Il Napoli può sperare di superarla con un percorso da incorniciare almeno fino ai quarti: servono tre vittorie. La Lazio invece si assicurerebbe l’altro posto a disposizione solo in caso di vittoria finale della competizione.

La metodologia approvata per la classifica delle squadre europee è quindi la seguente:

2 punti per una vittoria

1 punto per un pareggio

4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

1 punto per il passaggio a ciascuna fase della competizione successiva

La corsa europea (12 squadre)

Le squadre qualificate:

Campioni:

1. 2020/21: Chelsea FC (ING)

2. 2021/22: Real Madrid CF (ESP)

3. 2022/23: Manchester City FC (ING)

4. 2023/24: da confermare

Tramite ranking:

5. FC Bayern Monaco (GER)

6.Paris Saint-Germain FC (FRA)

7.FC Internazionale (ITA)

8. FC Porto (POR)

9. SL Benfica (POR)

10. Da confermare

11. Da confermare

12. Da confermare