Milan-Udinese, Pioli: “Stasera poca qualità. Giusti i fischi di San Siro a fine partita”

Dopo la sconfitta, pesante, del Milan contro l’Udinese Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, non nascondendo le difficoltà che ci sono state stasera a San Siro ed analizzando i problemi soprattutto in vista PSG in Champions.

Le parole di Pioli: “Meglio preparare le partite contro il PSG in questo momento che ci motivano, in cui avremo solo un risultato a disposizione. Jovic è una punta brava a fare sponde a smistare per gli altri. Nel primo tempo dovevamo creare più spazi e non lo abbiamo fatto. E’ la prima partita che ha fatto dall’inizio, non è che abbiamo perso per colpa di Jovic. Non avendo tanti spazi, abbiamo puntato sulle due punte. Più si è andati avanti più abbiamo perso lucidità. Abbiamo messo poca qualità stasera. Io sono sicuro di avere delle caratteristiche importanti anche in attacco. Abbiamo avuto due palle per andare in vantaggio, questa di stasera non è la nostra prestazione. I fischi dei tifosi sono giusti, soprattutto al mio indirizzo. Credo che tanti discorsi che si fanno sono indirizzati sul risultato solamente. Fino a qualche tempo fa nessuno parlava di un’assenza della società. Nell’ultima settimana la squadra la prestazione l’ha fatta sempre. Io mi concentro solo da un punto di vista tecnico. Sapete come la penso sulla società e su Zlatan. Ho tutto per fare bene e se non viene qualcosa bene vuol dire che devo migliorare io”