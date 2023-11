Union Berlino: infortunio muscolare per Leonardo Bonucci, sostituito al 24′

L’Union Berlino, dopo il pareggio di Napoli in Champions, torna alla consuetudine, vale a dire all’amara sconfitta, perdendo con un netto 4-0 in casa della capolista Bayer Leverkusen. Da sottolineare l’infortunio muscolare patito da Leonardo Bonucci, ex giocatore di Juventus e Milan tra le altre e a lungo punto di riferimento della Nazionale italiana, che al 24′ è dovuto uscire dal campo a causa di un problema fisico, rimpiazzato da Knoche.