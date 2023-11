Milan, senti Bennacer: “Tante squadre forti, ma vogliamo vincere la Champions”

Intervenuto a ‘The National Football’, Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, prossimo a rientrare dopo il lungo stop, ha parlato del suo infortunio che lo ha costretto lontano dai campi per un lungo periodo e degli obiettivi del Milan in questa stagione. Queste le sue parole: “Il Milan gioca per sempre per vincere ogni partita e portare a casa nuovi trofei. La Champions League, ad esempio, è un obiettivo concreto, vogliamo vincerla. L’esperienza dello scorso ci ha rafforzato come squadra e come mentalità. sappiamo che ci sono squadre forti, ma vogliamo provare a batterle e vincere la Coppa. Quest’anno la squadra ha aggiunto giocatori di qualità, siamo competitivi. Il gruppo ancora deve formarsi, ma il tempo c’è e son sicuro ce faremo bene“.