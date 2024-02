Arsenal-Liverpool, Klopp critica Taylor: “È incredibile”

L’arbitro Anthony Taylor ancora al centro delle polemiche. Il fischietto della finale di Europa League tra Roma e Siviglia è stato criticato dall’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal, per una presunta disparità di giudizio su alcuni episodi del match. Un errore di Alisson ha permesso ai Gunners di passare in vantaggio 2-1 e a quel punto Klopp è corso ai ripari, ma l’espulsione di Konate per doppio giallo ha guastato i piani dei reds, che nel finale hanno incassato anche il terzo gol. “Molte cose erano contro di noi oggi”, ha esordito Klopp a Sky Sport. Nel mirino del tecnico c’è in particolare il primo cartellino giallo estratto a Konate: “Havertz sta trattenendo il giocatore, poi Havertz cade e lui estrae il giallo a Konate, è incredibile. Gabriel fa lo stesso con Nunez e niente cartellino giallo”. L’allenatore ricorda un precedente con Taylor del 2022: “Questo arbitro mi ha dato un cartellino rosso contro il Manchester City per una situazione di rissa tra Bernardo Silva e Mo Salah. Oggi stessa situazione con Jota, ma niente cartellino rosso”. In ogni caso Klopp ha ammesso che l’Arsenal ha meritato di vincere.