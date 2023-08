Messi: “Non volevo lasciare Barcellona, il trasferimento al PSG non è stato desiderato”

“Sono nel posto dove volevo essere. Due anni fa non volevo lasciare Barcellona, è stata una decisione che non dipendeva da me, e il trasferimento a Parigi è stato dall’oggi al domani e non desiderato. Quel cambio è stato complicato, ma il trasferimento a Miami è stato molto diverso”, sono state queste le prime dichiarazioni i di Lionel Messi, alla vigilia della League Cup con l’Inter Miami.

“Sono arrivato qui con grande entusiasmo e per continuare a ottenere altri risultati importanti nella mia carriera. Siamo cresciuti molto dall’arrivo del Tata Martino e siamo contenti di esserci qualificati per la Champions Concacaf. Sono venuto qui per godermi il calcio e sono molto contento della decisione che ho preso. Credo che la MLS possa crescere molto e arrivare al livello del calcio più importante in Europa“, ha concluso.