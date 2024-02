Mancini su Pirlo: “La Samp con lui ha preso la strada giusta, ce la sta mettendo tutta”

Intervistato da Tuttosport, Roberto Mancini ha parlato anche della Sampdoria, sua ex squadra e in cui il figlio Andrea lavora come direttore sportivo. “Credo che la Samp rispetto all’inizio della stagione sia migliorata tantissimo e che questa sia la strada giusta“, ha detto l’attuale CT dell’Arabia Saudita. Poi ha elogiato il suo collega Pirlo: “Ce la sta mettendo tutta e non è assolutamente semplice. Purtroppo alcuni infortuni pesanti hanno condizionato i risultati, ma questa è una squadra che al completo secondo me può lottare per i playoff“.