Mancini, il presidente della regione Marche conferma: “Resterà nostro testimonial anche in futuro”

“Ogni stagione, anche nello sport, ha un inizio e una fine, non sta a me addentrarmi in giudizi che non mi competono e che non riguardano il rapporto tra la Regione Marche e Roberto Mancini, che continuerà anche in futuro, su nuove strategie di promozione mirate oggi più che mai anche ai mercati esteri, come abbiamo fatto con il lancio della campagna ‘Let’s Marche!'”. Così su facebook il presidente della Regione Francesco Acquaroli commenta il passaggio dell’ex ct azzurro all’Arabia Saudita. “La scelta dei testimonial non deve dividere, o mettere in contrapposizione figure che amano le Marche, deve essere un percorso costruttivo”. La replica di Acquaroli arriva in particolare dopo l’attacco del sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci, che aveva proposto di sostituire Mancini con Gianmarco Tamberi, fresco campione mondiale di salto in alto, nonché testimonial delle Marche sui social.