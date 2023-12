Manchester United: prossima settimana ufficialità passaggio 25% quote a Ineos Group

In seguito all’accordo raggiunto tra Manchester United ed INEOS GROUP per il rilevamento del 25% delle quote dei Red Devils, per una cifra attorno agli 1,4 miliardi di euro, da parte della società del magnate britannico Jim Ratcliffe, è attesa per la prossima settimana l’ufficialità del passaggio delle quote. Il nuovo socio avrà diritto a due posti nel consiglio direttivo del club.