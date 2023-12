Borussia Dortmund, arbitro Sierbert risponde a Terzic: “Non posso compensare errori di altre partite”

All’indomani del pareggio tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, l’arbitro della partita Daniel Siebert ha risposto alle proteste di Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, che ha reclamato un rigore, a sua detta “netto” su Adeyemi, sostenendo anche come quest’ultimo avesse ricevuto un trattamento poco adeguato durante il match.

Queste le parole del direttore di gara in risposta all’allenatore dei gialloneri: “Quello è il suo punto di vista e posso capirlo, ma bisogna vedere il contesto generale della partita. Non ho concesso un rigore per il Leverkusen in una situazione simile tra Can e Palacios, ovviamente non lo faccio neanche dall’altro caso. Le sue dichiarazioni sono incomprensibili. In passato sono successe cose che non posso commentare, ma il signor Terzic non può aspettarsi che io compensi decisioni presumibilmente sbagliate in altre partite. Ogni partita comincia da zero. Il contatto per me non era sufficiente per assegnare il calcio di rigore, questo è il motivo della mia decisione”.