Malagò: “Serve impegno del Governo per arrivare bene ad Euro 2032”

“Bisogna tifare affinchè l’Italia ottenga gli Europei 2032; siamo in lizza con la Turchia, da non sottovalutare perché hanno una nuova generazione di stadi mentre noi dobbiamo impegnarci con delle garanzie del Governo che deve bypassare il mondo sportivo e avallare la certezza della nascita di una nuova generazione di stadi che dovranno essere polifunzionali“. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante l’incontro “Luci ed ombre dello sport italiano” alla Luiss. Poi sulla rinuncia alle Olimpiadi di Roma da parte del sindaco Raggi, Malagò ha sottolineato come sia “stato un atto incommensurabile per l’apporto che avrebbe dato il Cio; sarebbe stata un’opportunità per il Flaminio e oggi sta vivendo la stessa cosa Milano con lo stadio di San Siro”, ha concluso.