Livrasco, rubata maglia di Vialli in un ristorante. Il titolare: “Regalo di Gianluca, l’aveva firmata l’anno scorso”

Odioso furto a Livrasco, in provincia di Cremona, presso la trattoria “Franca e Luciano” che rappresenta uno storico locale per gli appassionati di calcio e una abituale meta per dirigenti e calciatori della Cremonese. Il titolare del ristorante, Corrado Venturini, ha infatti denunciato il furto di una delle tante maglie appese nel suo locale. Non una maglia qualunque però, perchè a scomparire è stata la maglia autografata di Gianluca Vialli. La divisa numero 9 della Juventus era stata regalata in prima persona dall’ex attaccante, scomparso lo scorso gennaio al termine di una lunga malattia.

“Ho pianto e non ho dormito – spiega Venturini – Per me quella maglia era tutto, Gianluca me l’aveva regalata quando giocava alla Juventus e lo scorso anno me l’aveva firmata il 17 settembre, quando era venuto da noi a pranzare. Mi sono accorto della sparizione nel pomeriggio, probabilmente qualcuno ha aspettato che mi allontanassi dal bancone per rubarla.” Oltre alla denuncia alle forze dell’ordine, il titolare della trattoria ha anche pubblicato un lungo post su Facebook: “Oggi non è un buongiorno: vorremmo mettervi a conoscenza di un increscioso fatto avvenuto nel nostro locale nel primo pomeriggio di giovedì 16 novembre. Purtroppo qualche genio (avremmo parole ben più pesanti da utilizzare) ha pensato bene di rubarci la maglia numero 9 del compianto e soprattutto amico Gianluca Vialli. Come ben sapete all’ingresso vi sono esposte le maglie di tutti i giocatori che sono passati di qui e oltre ad essere una collezione-passione per noi e per Corrado in particolare, è un motivo di grande orgoglio, ma soprattutto di inestimabile valore affettivo; a maggior ragione quella di Gianluca significava avere un suo ricordo tangibile e fruibile per tutti coloro che volevano soffermarsi a ricordarlo grazie a questo cimelio unico. Chiaramente il furto è stato denunciato alle autorità competenti che faranno le indagini del corso e a voi, cari amici, chiedo la grande cortesia di condividere questo mio post con la speranza che la maglia di Luca possa tornare al più presto a casa per essere ancora ammirata da tutti voi”.