LIVE – Pineto-Olbia, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Pineto-Olbia match valido per il girone B di Serie C 2023/2024. Un match che vale come recupero dell’ottava giornata e che vedrà contrapposte due squadre che dei tre punti che offre il match potrebbero giovarsene eccome. Infatti, il Pineto con una vittoria si metterebbe al quinto posto in classifica in compagnia con la Carrarese e la Recanatese. Per l’Olbia invece i punti servirebbero per trovare il modo di uscire dalla zona rossa della classifica del Girone di B. Chi vincerà? Si partirà alle 18.30.

Pineto-Olbia (ore 18.30)