Liga 2023/24, frena il Girona: pari interno per 1-1 contro l’Athletic Bilbao

Il Girona torna umano e frena la sua corsa verso i quartieri nobilissimi della classifica di Liga, fermandosi sull’1-1 contro l’Athletic Bilbao nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato spagnolo. La partenza del Girona è sempre a mille con gli ospiti che non riescono ad alzare il proprio baricentro nei primi venti minuti di gara.

La pressione paga per il Girona: al diciassettesimo è Tsygankov a mettere il proprio cognome a referto portando avanti i padroni di casa. Con il passare dei minuti però viene meno la pressione del Girona e l’Athletic inizia a salire di giri con Inaki Williams che cerca di perdersi la squadra sulle spalle. All’intervallo si va al riposo con il vantaggio del Girona che garantirebbe la testa della classifica solitaria per i padroni casa. Nella ripresa però è sempre più crescente la voglia di riprendere il match del Bilbao: al 67esimo è Inaki Williams a riportare la partita in perfetta parità. Negli ultimi venti minuti di gara, il match vede il Girona tentare il colpo del 2-1, ma senza grandissima precisione. Si chiude con un pareggio il match che per Stuani e compagni significa vetta condivisa con il Real Madrid a quota 35, mentre per il Bilbao un pareggio che fa agganciare il quinto posto del Siviglia.