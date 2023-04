Virtus Entella-Recanatese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Virtus Entella-Recanatese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Al Comunale di Chiavari i liguri vogliono i tre punti per cercare un insperato primo posto vietato solo dalla matematica, ugualmente ai marchigiani, che devono vincere per sperare in un posto in zona play off. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17:30 di sabato 15 aprile, diretta in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. La gara sarà anche visibile in Diretta Gol su Sky Sport 252 ed in streaming su Now con la telecronaca di Elia Faggion. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

LA DIRETTA DEL MATCH