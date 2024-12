Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Reggiana, match dello stadio Giovanni Zini valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La cura Giovanni Stroppa sta funzionando per la squadra grigiorossa, che nelle ultime due partite ha portato a casa l’intero bottino di sei punti e adesso punta a calare il tris di successi consecutivi per accorciare ulteriormente le distanze dai primi posti.

Cremonese-Reggiana, come seguire il match

La formazione allenata da William Viali, dal suo canto, è reduce da soli tre punti ottenuti nelle ultime sei sfide e necessita di un’immediata inversione di rotta per evitare di sprofondare in zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

