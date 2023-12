Serie C, scontri Casertana-Foggia: una partita a porte chiuse per entrambi i club

Gli scontri di Casertana-Foggia, che hanno causato una sospensione di quasi 40 minuti del match andato in scena lunedì sera, non potevano certo passare inosservati agli occhi del Giudice Sportivo di Serie C Stefano Palazzi. E’ così arrivata la decisione di comminare a entrambe le società una gara interna a porte chiuse, oltre a un’ammenda di 5.000 euro. Una mano nemmeno troppo pesante, visto la gravità di quanto accaduto a margine del posticipo di campionato.