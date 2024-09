Serie C 2024/2025, il Trapani sbaglia un rigore: 0-0 col Taranto allo ‘Iacovone’

Termina 0-0 il match tra Taranto e Trapani allo ‘Iacovone’ in occasione della quarta giornata del girone C di Serie C 2024/2025. La squadra di casa conquista il secondo punto in classifica del suo avvio di campionato, mentre gli ospiti, allenati da Aronica, salgono a quota 5 dopo aver battuto il Crotone nel turno precedente.

La prima occasione è del Trapani in un primo tempo dominato dagli ospiti. Al 9′ Karic inventa un filtrante in area per Kanoute che da posizione laterale calcia di prima intenzione, ma Del Favero alza in corner e realizza il primo intervento della sua partita. Al 15′ Kanoute ha un rigore in movimento su assist di Lescano, ma Fiorani si immola e mura la conclusione dell’attaccante avversario. Il Taranto fatica a superare la metà campo con pulizia e al 26′ l’arbitro assegna un rigore al Trapani per un tocco di mano in area di Shiba: dagli undici metri si presenta Lescano, ma Del Favero intuisce e devia il tiro sulla traversa. Poi sulla successiva conclusione di Carriero, l’estremo difensore si fa trovare pronto.

Ritmi più bassi nel corso del secondo tempo. Del Favero è decisivo nuovamente al 74′ su un tiro di Udoh, mentre all’88’ è Fall a spaventare i padroni di casa con una mezza rovesciata in area: palla fuori. Al 93′ il Trapani protesta per un contatto tra Shiba e Zuppel: l’attaccante cade in area, ma il contatto sembra iniziare fuori. L’arbitro in ogni caso non giudica l’intervento come falloso e fa giocare. I cinque minuti di recupero scadono senza gol. Un punto a testa per Gautieri e Aronica.

Nelle altre partite

Nel girone A l’Albinoleffe batte 3-0 la Pergolettese, mentre Feralpisalò e Renate battono rispettivamente Virtus Verona e Giana Erminio con il risultato di 1-0. Nel girone B successo di misura anche per l’Arezzo che supera il Legnago. Pareggio per 1-1 tra Virtus Entella e Carpi. Nell’altra gara del girone C a sorridere è il Potenza che batte 1-0 il Sorrento.