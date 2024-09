Serie C 2024/2025: successi per Foggia e Ascoli, Avellino fermato in casa. Crotone ko contro la Cavese

Nel posticipo della seconda giornata del girone A, del campionato di Serie C 2024/2025, Arzignano e Albinoleffe non sono andate oltre l’1-1. E’ accaduto tutto nella ripresa, con gli ospiti avanti al 51′ con Zanini ma ripresi all’83’ da Bordo. Per quanto riguarda il girone B, netto successo della Vis Pesaro, che ha travolto l’Arezzo per 3-0 grazie alle reti di Alfonso Peixoto, Nicastro e Ceccacci. Vittoria di misura invece per l’Ascoli, capace di superare la Pianese in virtù del gol di Ivan Varone al secondo minuto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Gol ed emozioni anche nel girone C, dove il Foggia si aggiudica per 2-0 il derby contro l’Altamura grazie ad una doppietta di Emmausso, mentre il Catania sconfigge per 1-0 il Benevento grazie al gol di Carpani al 23′. Delude invece l’Avellino, fermato sull’1-1 al Partenio dal Giugliano. La squadra di casa ha un paio di occasioni interessanti nei primi minuti, ma poi emergono gli ospiti, che prima dell’intervallo si portano in vantaggio con Ciuferri. All’ora di gioco, i Lupi trovano però il pareggio con Sounas, che di testa segna la rete che ristabilisce la parità. Nell’ultima mezz’ora di gioco entrambe le squadre provano timidamente a rendersi pericolose in fase offensiva, ma il punteggio non cambia.

Infine, la Cavese trionfa in casa, battendo il Crotone per 2-1: la squadra salernitana trova il primo vantaggio nel corso del primo tempo, con gli avversari che però pareggiano con un autogol. Nel secondo parziale, la Cavese sale in cattedra e ottiene tre importanti punti. La partita assume fin dai primi momenti un ottimo ritmo con la Cavese che, dopo un primo momento di difficoltà, riesce a rivelarsi più aggressiva, tirando più volte in porta. Il gol del vantaggio arriva al minuto 39, con Vitale che trova la rete al terzo tentativo. Il vantaggio dei padroni di casa ha però breve vita e il Crotone pareggia poco dopo, al 45’. Il gol dell’1-1 è un’autorete, firmata dallo sfortunato Piana. Dopo la prima frazione in campo, l’arbitro manda tutti a riposo sul pareggio. Pochi minuti dopo la ripartenza, Sorrentino riporta la Cavese avanti, sbaragliando la difesa avversaria al minuto 51. Il finale è agitato, con Tumminello che spintona diversi avversari e viene espulso, lasciando il Crotone in inferiorità numerica negli ultimi venti minuti. La compagine in trasferta non riesce a rispondere agli avversari, con la Cavese che vince dunque per 2-1.