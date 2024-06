Serie C 2024/2025: Juventus Next Gen nel girone C, diciannove trasferte al Sud Italia

La Juventus Next Gen è stata inserita nel girone C della Serie C 2024/2025. Non è una sorpresa, dal momento che da regolamento, essendoci adesso tre formazioni U23 e squadre B di squadre di Serie A, queste andavano smistate, una per ciascun gruppo. Il Milan Futuro è stato inserito nel gruppo B, al posto dell’Ancona che è fallito, l’Atalanta U23 è stata confermata nel gruppo A, dunque è il club bianconero che deve allungare le proprie trasferte e scendere al Sud Italia, fin dal Piemonte, per le sue diciannove sfide fuori casa. Si giocherà dunque a Catania, revival di tanti scontri nella massima serie, a Trapani, e poi in Calabria e in Puglia, dove la Vecchia Signora vanta un grande bacino di tifo, in Campania, in Basilicata, in Abruzzo.

Trasferte dunque chilometriche per l’U23 della Juventus, che per diciannove volte in stagione dovrà spostarsi nelle città del Meridione. Viceversa, una volta in ogni stagione i club del Sud Italia dovranno viaggiare a lungo per raggiungere il Moccagatta di Alessandria. Se anche fossero state inserite Milan Futuro o Atalanta U23, in ogni caso, il destino sarebbe stato lo stesso. Il regolamento della Lega Pro è chiaro e dunque sono i bianconeri ad aver traslocato rispetto alla scorsa stagione, e i giovani bianconeri dovranno affrontare un girone che storicamente è il più acceso e competitivo.