Serie C 2024/2025, Juventus Next Gen fermata sullo 0-0 dal Monopoli. Milan Futuro battuto dall’Ascoli

Giornata incolore per le squadre B di Juventus e Milan nella quarta giornata di Serie C. La squadra bianconera di Montero nel girone C non va oltre il pareggio a reti inviolate contro un Monopoli che ha chiuso in 10 uomini, mentre i rossoneri di Bonera devono fare i conti con la sconfitta per 2-0 contro l’Ascoli.

Poche emozioni allo stadio Vito Veneziani in occasione di Monopoli-Juventus Next Gen 0-0. Al 3′ una palla persa dei bianconeri innesca la ripartenza dei padroni di casa, ma Vazquez in caduta chiude il contropiede senza impensierire Daffara. Il più vivace in casa Juve è il solito Afena-Gyan, che fa a sportellate con la difesa del Monopoli, senza però riuscire ad essere pericoloso dalle parti di Vitale. L’estremo difensore della squadra di casa se la cava piuttosto bene nella ripresa sulla conclusione di Da Graca al 61′. La svolta della partita si registra al 77′, quando Cristallo viene espulso direttamente per un fallo su Cudrig. La Juve cerca l’assedio, ma fatica a rendersi pericolosa. Ci prova Afena-Gyan con un’azione individuale, ma al momento del tiro l’ex Roma viene murato in angolo. Al 90′ è Comenencia a mettersi in proprio con un tiro da fuori area, ma ancora una volta la soluzione è imprecisa. Chi si riscatta è il Crotone che dopo due sconfitte di fila torna a vincere e lo fa in casa contro il Messina, battuto 2-0. Al 18′ è Oviszach a firmare il gol del vantaggio, prima del 2-0 siglato da Silva al 72′.

L’Ascoli piega per 2-0 il Milan Futuro, nel match valevole per la quarta giornata della stagione 2024/2025 di Serie C. I rossoneri si presentano senza la star della rosa Francesco Camarda, costretto ai box da una noia fisica non ancora risolta, mentre dall’altra parte del campo si trova una tra le squadre favorite per il titolo di questa stagione. L’avvio dell’incontro è caratterizzato dal ritmo frammentato, elemento protagonista di tutto il primo tempo. La partita si sblocca al 25esimo minuto dopo una leggerezza di Bozzolan, che commette fallo in area e concede un calcio di rigore ai bianconeri. Dal dischetto Corazza non sbaglia, portando l’Ascoli in vantaggio per 1-0. La squadra ospite ha bisogno di pochi minuti per raddoppiare, con la seconda rete che porta il nome di Menna. Il classe 1995 sfrutta a proprio vantaggio un secondo errore di Bozzolan, mandando la palla in rete. Il difensore ascolano e il capitano dei rossoneri sono coinvolti in uno scontro aereo, con Bozzolan che è poi costretto a lasciare il campo. Nel secondo tempo l’Ascoli parte in grande velocità, con il Milan che incanala tutte le proprie energie nel tentativo di arginare gli avversari. A venti minuti dal termine, Bonera fa cambi importanti, nel tentativo di rendere i rossoneri più aggressivi. L’ingresso di Mattia Liberali cambia l’inerzia in campo, con il Milan che tenta di rientrare nel match. Lo sprint finale dei rossoneri non basta per andare a rete, con l’Ascoli che conquista tre punti al termine dei novanta minuti in campo.