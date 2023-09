Serie C 2023/24: Padova e Vicenza la vincono sul finale, poker per la Virtus Verona

Terza giornata del Girone C di Serie C. Vincono Fiorenzuola, Vicenza, Virtus Verona e Trento, pareggio tra Alessandria e Padova.

Il Vicenza trova la vittoria di misura contro il Lumezzane. Dopo 80 minuti di occasioni, pressing e tentativi, i padroni di casa riescono finalmente a sbloccare il match con Cavion che lascia partire un tiro rasoterra, questa volta la difesa avversaria non può nulla. Ospiti che firmano la seconda sconfitta stagionale, biancorossi che si pongono al secondo posto con 7 punti.

Fiorenzuola che si impone per 2-1 sull’Albinoleffe. L’equilibrio del match cambia al quinto minuto di gioco con Ceravolo, è poi Zoma al 27’ a ritrovare il pari. E’ poi Gonzi al 71esimo a decidere il match. Bottino pieno per la Virtus Verona che vince ancora, questa volta in casa del Legnano Salus: termina per 4-1 per i rossoblù. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono Casarotto al 52esimo e Gomez qualche minuto più tardi a mettere il match in discesa, è Cabianca ad aggiungersi al tabellino dei marcatori al 63′, poker invece firmato da Menato. Vana la rete messa a segno dai padron di casa all’87esimo da Svidercoschi.

Il Trento torna al successo, seconda sconfitta invece per il Novara: termina 0-3. Per gli ospiti è Attys a firmare il primo vantaggio nella prima frazione di gioco, è poi Pasquato a raddoppiare al 63’. Chiude i giochi nel recupero Petrovic. Il Padova vince sul finale in campo dell’Alessandria, termina 2-1: il match viene sbloccato all’undicesimo minuto con la rete messa a segno da Liguori. Il pareggio arriva poi al 27esimo con Anatriello che ben servito in area, insacca in rete un colpo di testa vincente. Nel recupero finale è l’ex Palombi ad approfittare di un tap in mettendo dentro il gol della vittoria.