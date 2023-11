Serie C 2023/24: Latina e Crotone non si fanno male, finisce 0-0 al Francioni

Vince la noia nel match tra Latina e Crotone, valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al Francioni termina 0-0 una gara bloccata fin dall’inizio, in cui le due squadre faticano a creare palle gol e finisco per accontentarsi di un punto a testa. Secondo pareggio di fila e quarto risultato utile consecutivo per i pitagorici, che salgono a quota 18 punti, a -1 dallo stesso Latina, bravo a riscattarsi dopo il passo falso dell’ultimo turno.

RISULTATI E CLASSIFICA

CRONACA – Partita che stenta a decollare tanto che nei minuti iniziali le due squadre non riescono a rendersi pericolose in fase offensiva e per la prima vera chance bisogna attendere addirittura il 21′. A rompere il ghiaccio è D’Ursi, che costringe Cardinali a deviare in calcio d’angolo, mentre un minuto dopo – proprio sugli sviluppi del corner – Bove sfiora il vantaggio con il mancino. Il Latina risponde con Riccardi, ma anche la sua conclusione viene respinta in angolo dal portiere avversario. Il cronometro scorre e il punteggio non cambia, pertanto le squadre vanno a riposo sullo 0-0. L’ultima occasione prima dell’intervallo è targata Tumminello, che dal limite spedisce poco sopra la traversa; il pareggio, però, è più che giusto.

Il copione non cambia neppure nella ripresa, dove anzi le occasioni da gol sono ancora meno. Da un lato ci prova Crecco, dall’altro Gomez, ma per pensare di sbloccare la gara serve ben altro. L’unico momento che i tifosi vivono con il fiato sospeso è verso il 67′, in cui D’Ursi impegna due volte Cardinali. L’estremo difensore però risponde presente e salva prima su un destro e poi su un colpo di testa. Per il resto tanto equilibrio e 0-0 mai davvero in discussione. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine e le due squadre si accontentano del punto ottenuto.