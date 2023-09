Serie C 2023/24: la Spal vince sul finale, successo anche per Pescara e Cesena

Quarta giornata di Serie C: il Cesena cala il poker sull’Ancona, successo anche per il Pescara. Due i pareggi.

Il Cesena si impone per 4-0 sull’Ancona, firmando la seconda vittoria stagionale. I padroni di casa si portano in vantaggio nella prima frazione di gioco, è Silvestri a timbrare per primo il tabellino dei marcatori. Nella ripresa la doppietta di Corazza porta i bianconeri su un triplo vantaggio. Shpendi al 72esimo chiude definitamente i giochi. Il Pescara vince invece in casa del Sestri Levante. Il match viene sbloccato al decimo minuto da parte degli ospiti: è De Marco a firmare il primo vantaggio approfittando della respinta di Anacoura e insaccando in rete lo 0-1. Sul finale di prima frazione, arriva l’occasione per i padroni di casa, con un rigore concesso dal direttore di casa: a posizionarsi sul dischetto è Candiano che non sbaglia, firmando il pareggio. I delfini firmano poi un nuovo vantaggio al 58esimo: è di nuovo De Marco ad andare segno, fissando il definitivo 2-1 per gli uomini di Zeman.

Successo sul finale per la Spal, termina 0-1 in casa della Juventus Next Generation. Dopo un match a reti inviolate, i biancazzurri sblocca il risultato e firmando la seconda vittoria stagionale al 90esimo: a segno Bertini che regala tre punti importanti alla propria formazione. Pareggio invece tra Perugia e Pontedera: gli ospiti sbloccano il risultato al 56esimo, è Nicastro ad andare a segno firmando per primo il tabellino dei marcatori. Quando mancano dieci minuti al fischio finale, i biancorossi trovano però un nuovo pareggio grazie alla marcatura di Matos, termina 1-1.