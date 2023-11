Serie C 2023/24: colpo Latina allo Zaccheria di Foggia, vittorie anche per Mantova e Albinoleffe

Il Latina batte il Foggia 1-2 allo Stadio Pino Zaccheria nella partita valida per la 15^ giornata del girone C della Serie C e sale momentaneamente al 5^ posto in classifica. Al vantaggio iniziale di Del Sole risponde Salines. Mastroianni segna la rete decisiva a 10′ dal termine. Avvio di primo tempo molto vivace con entrambe le squadre propositive. Foggia che sfiora il gol in un paio di occasioni con Garattoni ma è il Latina a trovare il vantaggio con Del Sole che finalizza una ripartenza condotta alla perfezione da Riccardi.

Inizio di secondo tempo molto duro e concitato. Foggia che trova il pari poco dopo l’ora di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Salines. Partita che torna molto aperta e divertente, prima il Foggia che va vicinissimo al vantaggio con Frigerio poi il Latina che sfiora a sua volta il vantaggio con la conclusione di Serbouti che viene salvata sulla linea da un difensore foggiano. a dieci dal termine, passa il Latina con Mastroianni che è il primo ad arrivare sulla ribattuta di Nobile che aveva smanacciato il pallone su un colpo di testa di Embolo e ribadisce in rete. Nel finale Mastroianni sfiora la doppietta con un colpo di testa ed Ercolano va vicino al gol con la palla che passa vicinissima all’incrocio dei pali ma gli ospiti non la chiudono ed il Foggia con una fucilata dalla distanza di Tonin respinta da Cardinale vanno ad un passo dal pareggiare il match.

L’Atalanta U-23 cade in casa contro il Mantova 0-2. Per gli ospiti decisive le reti di Trimboli nel primo tempo e Monachello nel secondo. L’Albinoleffe espugna Trento vincendo 1-2. Borghini, nella prima frazione, e Muzio, ad inizio secondo tempo, portano gli ospiti in doppio vantaggio. Petrovic a quindici dalla fine sigla il gol che riapre la partita e fissa il punteggio sull’1-2 finale.